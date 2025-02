Cor 11:19 Treno idrogeno per l´aeroporto

«Chiarezza, basta tentennare» «Basta tentennare» dicono da Forza Italia i consiglieri comunali di Alghero preoccupati per l´opera pubblica ritenuta strategica. Chiesta la convocazione urgente dei lavori della Commissione. in assenza di una chiara presa di posizione del Sindaco Cacciotto e della sua Giunta crescono le preoccupazioni del territorio



ALGHERO - «Basta tentennare. Si convochi con urgenza la Commissione speciale sul progetto del treno ad idrogeno e il Consiglio Comunale deliberi una presa di posizione chiara». Il Gruppo consiliare di Forza Italia ritorna sul tema strategico della linea ferroviaria ad idrogeno da realizzarsi anche con fondi del PNRR, che prevede il collegamento dello scalo aeroportuale di Fertilia con la rete ferroviaria a scartamento ridotto gestita da Arst che congiunge Alghero con Sassari e Sorso. Il Capogruppo Tedde e i Consiglieri Caria, Peru, Bardino e Ansini ricordano che su loro espressa richiesta dello scorso novembre fu convocato per l’11 dicembre un Consiglio Comunale aperto per discutere sul tema.



Nella seduta si impedì al Consiglio di votare una chiara presa di posizione e si decise di istituire una Commissione speciale che avrebbe dovuto istruire la problematica che, però, ancora non è riuscita a nominare il Presidente e a dare inizio ai lavori. Nel frattempo, in assenza di una chiara presa di posizione del Sindaco Cacciotto e della sua Giunta crescono le preoccupazioni del territorio. «Chiediamo espressamente al Presidente del Consiglio Pirisi che convochi con urgenza la Commissione in modo da consentite la nomina del Presidente e l’avvio dei lavori. Poiché le differenti posizioni sul tema da parte dei gruppi di maggioranza non hanno consentito al Consiglio di esprimersi, ci accingiamo a proporre un’altra richiesta di convocazione della massima assise cittadina in modo da dare la possibilità al Sindaco e ai Consiglieri comunali di esprimersi con un voto chiaro a favore o contro l’intervento. Non è più possibile accettare che la Giunta Cacciotto non si assuma le sue responsabilità. Comprendiamo le difficoltà del Sindaco Cacciotto».



«A capo di una coalizione che lui si sforza maldestramente di rappresentare come un insieme di partiti con i medesimi valori, vedute e progetti. Ma sostenuta anche dall’ex Sindaco Conoci e dall’ex Amministratore straordinario della Provincia Pietrino Fois che il 18 febbraio 2022 parteciparono alla stesura dell’accordo pro idrogeno alla presenza dei vertici dell’Arst. Dica la Giunta Cacciotto qualcosa che faccia capire alla città qual è la sua valutazione dell’opera pubblica. Basta con questa ignavia politica. E rapidamente esprima alla Presidente Todde la posizione del Consiglio Comunale che è relegato in un cantuccio» chiude il Gruppo di Forza Italia.