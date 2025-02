Cor 12:09 Tore Burruni, Campione Mondiale: incontro Il professor Budruni insieme a Gianfranco, figlio del campione algherese, presenteranno la vita di Tore Burruni e della sua gioventù, quando ad Alghero, alla fine degli anni “50 e l’inizio degli anni ’60 iniziava una ripresa economica e sociale e il pugile, durante quegli anni, preparava la sua vita sportiva



ALGHERO - Venerdì 21 alle ore 18 in via La Marmora 64, Òmnium Cultural de l’Alguer organizza un incontro su “Tore Burruni, Campione Mondiale” con lo storico e scrittore algherese Antonio Budruni, autore del libro sul pugile algherese.



Il professor Budruni insieme a Gianfranco, figlio del campione algherese, presenteranno la vita di Tore Burruni e della sua gioventù, quando ad Alghero, alla fine degli anni “50 e l’inizio degli anni ’60 iniziava una ripresa economica e sociale e il pugile, durante quegli anni, preparava la sua vita sportiva che ha portato “Tore” a diventare campione mondiale. Con questo lavoro, e con la ricerca storica e documentale, l’autore ha voluto rendere omaggio ad un algherese che ha fatto conoscere la città di Alghero in tutto il mondo, unico popolo d’Italia in cui si parlava e ancora oggi si continua a parlare una variante della lingua catalana.



L’incontro è aperto al pubblico e fa parte di un ciclo di conferenze organizzate dalla nostra associazione che da più di trent’anni lavora per difesa della lingua e della cultura algherese.