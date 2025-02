Cor 16:00 Ad Alghero l´Alfa summer tour L’appuntamento estivo, nato da un’iniziativa di Shining Production e organizzato con la collaborazione del Comune di Alghero e Fondazione Alghero, svela oggi il primo nome dell’edizione 2025: l´8 agosto il protagonista è Alfa



ALGHERO - L’8 agosto il grande palco dell’anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, a due passi delle incantevoli spiagge cittadine, vedrà come protagonista Alfa. Dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come artista rivelazione dell’anno, con un percorso straordinario fatto di successi e momenti indimenticabili, il giovane cantautore genovese annuncia oggi “Alfa Summer Tour - Non so chi ha creato l'estate ma so che era innamorato”, una serie di concerti che promettono di far vibrare i cuori dei suoi fan con l’energia contagiosa e il sound unico che lo contraddistinguono. Biglietti disponibili da domani, 19 febbraio, sulle piattaforme tradizionali di vendita.