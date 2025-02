S.A. 13:12 Sant´Agostino fa festa per Carnevale Una festa in maschera con Dj set e musica live dagli anni 90 ad oggi, vari spettacoli scenografici tra cui led show, brazil show, animazione ed intrattenimento con ballerine professioniste, spara-coriandoli, holi color, giochi gonfiabili. Appuntamento sabato 22 febbraio in largo Giullot



ALGHERO - Con il “Carrabili a Sant'Agustì", sabato 22 febbraio, il quartiere di Sant’Agostino inaugura il lungo calendario di eventi relativi al Carnevale in città, confermando la sua puntuale presenza in tutti i festeggiamenti dell’anno. Organizzato dal Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino, con la collaborazione del Comitato Area e la Parrocchia Santissimo Nome di Gesù, la manifestazione è una festa pensata per il divertimento dei più piccoli ma anche per il coinvolgimento di un pubblico più adulto, passando da momenti di divertimento ed allegria alla riscoperta della tradizione culinaria e della cultura carnevalesca.



Una festa in maschera con Dj set e musica live dagli anni 90 ad oggi, vari spettacoli scenografici tra cui led show, brazil show, animazione ed intrattenimento con ballerine professioniste, spara-coriandoli, holi color, giochi gonfiabili e tanto altro ancora nella serata di sabato in largo Guillot, dalle 16:00 alle 21:00. Verranno serviti nel corso della serata gustose frittelle ed una deliziosa favata accompagnata da dell’ottimo vino di produzione locale. Bambini, genitori, famiglie, amici e insegnanti, sono invitati ad indossare la più bella maschera e partecipare allo straordinario primo carnevale di tantissimi altri, un evento finalizzato a portare nel quartiere la riscoperta del carnevale e delle sue tradizioni, a creare momenti di condivisione, socialità e leggerezza tra le persone. L’evento è patrocinio dal Comune di Alghero Assessorato allo Sviluppo Economico e dalla Fondazione Alghero.