Cor 10:29 Conferenza al Roth su turismo e imprenditoria Al Polo Tecnico Professionale di Alghero interessante conferenza su "Turismo e Imprenditoria locale" nei giorni scorsi, presso l’auditorium della sede centrale di via Diez, dal titolo “Turismo e comunità locale: opportunità o svantaggi?"



ALGHERO - L'incontro, rivolto agli studenti delle classi quinte, ha rappresentato un'importante occasione di riflessione e approfondimento sul rapporto tra il turismo e la realtà locale. Si sono trattati tanti aspetti dell’economia dell’accoglienza sia locale sia dell’isola, mettendo in evidenza il fatto che il turismo ad Alghero rappresenta una delle principali risorse economiche della città, grazie alla sua bellezza naturale, al ricco patrimonio storico e culturale, e alla sua posizione privilegiata sulla costa nord-occidentale della Sardegna. Ogni anno, numerosi turisti visitano Alghero per le sue spiagge, il suo centro storico e le tradizioni locali e per il suo forte legame con la cultura catalana di cui ancora si parla una variante linguistica.



Oltre alla storia e alla cultura catalana, la città ospita diversi siti archeologici e naturali di grande valore, dove è possibile osservare una ricca biodiversità. Il turismo ad Alghero si estende anche a eventi e manifestazioni poiché ogni anno, la città ospita eventi culturali, musicali e sportivi. Come si pone la città di fronte ad una realtà che mescola influenze sarde e catalane e di queste risente e a cui è legata? Numerosi esempi di offerte turistiche sarde sono state presentate agli studenti presenti come esempi di buone pratiche da cui trarre ispirazione. A intervenire sono stati esperti di rilievo del settore: Ornella Piras, Assessora al Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive del Comune di Alghero, Fiorella Gargiulo, neoeletta Presidente dell'Associazione e Club di Prodotto DOMOS di Alghero, e Marco Di Gangi, referente regionale di FARE (Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera).



Gli interventi hanno toccato vari aspetti del turismo, inclusi gli impatti economici, sociali e culturali sul territorio, analizzando le opportunità che offre al settore ricettivo e imprenditoriale ma anche le possibili sfide e svantaggi legati alla crescita del flusso turistico. La conferenza è stata un’occasione per gli studenti per potersi confrontare con esperti del settore, acquisendo competenze e conoscenze utili per comprendere le dinamiche che legano il turismo alla comunità locale e le nuove tecnologie che regolano i flussi. L’evento promuove il dialogo tra giovani e professionisti, approfondendo temi cruciali per lo sviluppo sostenibile del turismo e dell’imprenditoria a livello locale.