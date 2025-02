Cor 10:05 Truffe online ai danni di due ogliastrini Identificati e denunciati i responsabili residenti a Milano e Porto Torres. Truffati un 51enne di Triei e un 31enne di Villagrande Strisaili. L´intervento dei carabinieri



NUORO - I Carabinieri delle Stazioni di Baunei e Villagrande Strisaili, al termine di attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà due persone residenti a Milano e Porto Torres, individuate quali responsabili di due diverse truffe commesse ai danni di un 51enne di Triei e un 31enne di Villagrande Strisaili. Le indagini relative alla truffa subita dal 51enne scaturivano dalla denuncia sporta dalla vittima presso la Stazione Carabinieri di Baunei, la quale, interessata all’acquisto di un’autovettura messa in vendita tramite il sito “Subito”, corrispondeva al venditore la cifra di 800 euro senza mai ricevere il mezzo.



Il 31enne di Villagrande Strisaili, invece, contattato da una persona tramite le applicazioni di messaggistica “messenger” e “whatsapp”, era stato convinto a corrispondere la cifra di 150 euro a fronte dell’acquisto di pezzi di ricambio per la propria autovettura. Il venditore, identificato in un 36enne residente a Porto Torres, dopo aver fissato un incontro per finalizzare la trattativa, comunicava all’acquirente di aver avuto problemi personali richiedendo ed ottenendo un prestito di 130 euro.



Il 31enne, non convinto dalle ripetute giustificazioni dell’interlocutore, aveva inviato il numero del proprio IBAN richiedendo la restituzione della somma di denaro versata, non ottenendo quanto richiesto. Gli accertamenti compiuti sulle utenze telefoniche utilizzate e sulla documentazione bancaria hanno permesso di risalire, in entrambi i casi menzionati, ai conti correnti verso i quali erano confluite le somme di denaro richieste, risultati intestati ai soggetti deferiti.