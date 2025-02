Cor 20:14 Sottorete Alghero vince e resta in vetta La Sottorete Alghero continua la sua marcia in Prima Divisione maschile di pallavolo, imponendosi con un netto 3-0 (25-14, 25-14, 25-20) contro l’Ermes Volley Tempio



ALGHERO - La Sottorete Alghero continua la sua marcia in Prima Divisione maschile di pallavolo, imponendosi con un netto 3-0 (25-14, 25-14, 25-20) contro l’Ermes Volley Tempio nella sfida disputata alla palestra delle scuole medie Maria Carta in via Malta ad Alghero.



Un match gestito con autorità dai ragazzi di coach Enrico Granese, che hanno dominato nei primi due set senza lasciare spazio agli avversari. Nel terzo parziale, un calo di concentrazione ha reso il finale più equilibrato, ma Alghero ha chiuso con sicurezza sul 25-20.



A fine gara, il tecnico Enrico Granese ha dichiarato: «Abbiamo vinto agilmente dimostrando di essere primi per un motivo. I ragazzi hanno giocato una partita ottima, con qualche sbavatura dovuta ai cali di concentrazione, ma è normale quando si è sempre in controllo».



Con questa vittoria, la Sottorete Alghero sale a 34 punti, confermandosi in vetta alla classifica con 11 successi in 12 gare. Il prossimo obiettivo è continuare a macinare punti per consolidare il primato.