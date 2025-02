Cor 16:00 Alla Klass Coral non riesce l´impresa Sconfitta casalinga per la Klass Coral Alghero che ha perso per mano della forte capolista Sennori con il punteggio di 59-81. I corallini restano a quota 12 punti in classifica



ALGHERO - La Klass Coral Alghero non è riuscita nell’impresa di battere la capolista Sennori in casa. Troppo forte la prima della classe che occupa con merito la sua posizione e i punti di distacco dalle dirette avversarie ne sono la prova. La gara, giocata ieri pomeriggio al Pala Manchia, è terminata con il punteggio di 59-81 per gli ospiti. Un risultato mai in discussione, dove il Sennori l’ha fatta da padrone chiudendo in vantaggio tutti e 4 i parziali.



Un match che all’inizio ha riservato una forte emozione, quando il capitano del Sennori, Enrico Merella, è stato invitato a centro campo, raggiunto dalla famiglia, per ricevere dalle mani del giocatore della squadra di casa, Antonio Sechi, un omaggio floreale da parte della società algherese che ha così voluto ricordare, suo padre, Paolo Merella, stimato tecnico, scomparso pochi giorni fa. Un momento davvero toccante che ha preceduto la palla a due, davanti ad un palazzetto gremito.



La cronaca sportiva racconta di una partita che ha messo in evidenza il gap tra le due formazioni ma la Coral ha dimostrato di non essere una compagine che molla. Nonostante l’andamento di gara, tutti i chiamati in campo hanno dato il loro apporto. E se la capolista, con questa vittoria ha incrementato di altri due punti il suo bottino in classifica, la Klass Coral Alghero resta a quota 12 e ha già la testa alla prossima sfida che la vedrà ospitare la pari punti Sef Torres, il primo marzo alle 17.