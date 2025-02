S.A. 17:24 Uniss: Inaugurato il Centro di Simulazione Medica Il centro dispone altresì di tecnologie all’avanguardia per l’ecografia e l’imaging medico, permettendo di visualizzare e analizzare gli organi interni, come cuore e polmoni, con immagini dettagliate e scenari realistici



SASSARI - Questa mattina il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Gavino Mariotti, ha inaugurato ufficialmente il nuovissimo Centro di Simulazione Medica sito nel Polo Bionaturalistico di via Piandanna. «Il Centro di simulazione rappresenta non solo un rilevante investimento in infrastrutture moderne e all’avanguardia dell’Università di Sassari, ma soprattutto un impegno costante dell’Ateneo nel migliorare la qualità della formazione e preparazione dei nostri studenti, che sono e saranno i futuri professionisti della salute», ha dichiarato il Rettore.



Grazie ai sistemi di diagnostica altamente sofisticati e ai manichini di ultimissima generazione presenti nel laboratorio, estremamente realistici, specializzandi e studenti di Medicina e delle Professioni sanitarie potranno esercitarsi come se avessero davanti il paziente. Questi dispositivi, infatti, riproducono fedelmente la reazione alle più diverse patologie da parte di differenti tipologie di pazienti in tutte le fasi della vita: neonati, bambini, adulti, anziani, donne in gravidanza con tutte le situazioni e le problematiche che possono manifestarsi in ambito ostetrico e ginecologico, comprese le emergenze neonatali. I simulatori avanzati permettono di fare pratica nella gestione delle emergenze, dell’anestesia e della terapia intensiva con manovre che devono rispondere al deterioramento clinico tramite interventi farmacologi e procedure di soccorso avanzate come la ventilazione assistita in caso di insufficienza respiratoria; è anche possibile l’addestramento in chirurgia con il simulatore laparoscopico su procedure cardiologiche, neurologiche e vascolari minivasive, interagendo con strumenti e tecniche reali in un ambiente simulato.



Il centro dispone altresì di tecnologie all’avanguardia per l’ecografia e l’imaging medico, permettendo di visualizzare e analizzare gli organi interni, come cuore e polmoni, con immagini dettagliate e scenari realistici. E’ presente un sistema avanzato che consente di esplorare l’anatomia umana attraverso modelli 3D ad alta risoluzione, utile per la formazione in medicina legale, ortopedia e chirurgia. Il laboratorio di 450 metri quadri, già pronto all’uso, si trova al primo piano dell’edificio di via Piandanna 2° lotto, attualmente in fase di consegna all’ateneo; lo spazio è suddiviso in ambienti differenti, dotati di ampi visori da 85 pollici che facilitano l’apprendimento in un contesto di simulazione immersiva in grado di aiutare a migliorare le capacità decisionali e il lavoro di squadra. A regime potrà ospitare le esercitazioni di 50 studenti nelle diverse postazioni.



La selezione dei simulatori è stata attuata con un appalto di fornitura dell'importo di 1.560.000,00 Euro, a valere su un finanziamento della Regione Sardegna RAS L.R. 17/2021 e con cofinanziamento UNISS. L'esecuzione della fornitura si è avviata a luglio 2024 e l'allestimento si è concluso a gennaio 2025. All’inaugurazione sono intervenuti, assieme al Rettore Gavino Mariotti, Angela Spanu, Direttrice Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia, Corrado Rubino, Presidente della Struttura di raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Luigi Angelo Vaira, Coordinatore del Centro di Simulazione Medica, Simone Loddo, Dirigente dell'Area Appalti ed Edilizia, Novella Callero, General Manager Laerdal Italia, Alessandro Satta, Rappresentante della Società Futura Medica s.r.l. Il taglio del nastro è stato preceduto dalla benedizione dell'immobile da parte dell'Arcivescovo Gianfranco Saba.



Nella foto: il taglio del nastro