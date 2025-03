Cor 14:31 All´Ersu di Sassari il welcome dinner L’Ersu di Sassari, in collaborazione con l’associazione ESN (Erasmus Student NetworkSassari), ha organizzato una Cena di Benvenuto presso la Mensa Universitaria invia dei Mille 102, trasformando questo spazio in un vero e proprio punto di incontro per giovani provenienti da tutta Europa



SASSARI - Sassari ha ospitato, il 28 febbraio 2025, una serata all’insegna dell’accoglienza e della valorizzazione della cultura locale, dedicata a tutti gli studenti Erasmus. L’Ersu di Sassari, in collaborazione con l’associazione ESN (Erasmus Student NetworkSassari), ha organizzato una Cena di Benvenuto presso la Mensa Universitaria invia dei Mille 102, trasformando questo spazio in un vero e proprio punto di incontro per giovani provenienti da tutta Europa.



L’iniziativa, come da tradizione, si poneva l’obiettivo di ringraziare gli studenti del programma Erasmus+ per aver scelto la Sardegna, e in particolare la cittàdi Sassari,per arricchire la propria esperienza di studio all’estero. Durante la serata, gli ospiti sono stati accolti con i piatti tipici della cucina sarda realizzati per l’occasionedagli chef dell’Ersu, un’occasione perfetta per immergersi nella tradizione gastronomicalocale e per scoprire i sapori unici che caratterizzano questa terra.



Ad accogliere gli studenti il Presidente dell’Ersu Daniele Maoddi, il Sindacodi Sassari Giuseppe Mascia accompagnato dall’Assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni, Gianluigi Testoni in rappresentanza del Cda Ersu, i dirigenti dell’Ente MauroDeiddaeAntonfranco Temussi, Giovanni Maria Soro Direttore Generale dell’Universitàdi Sassari, il responsabile dell’Ufficio Mobilità Relazioni Internazionali di Uniss SavioRegaglia insieme a Elisabetta Pirastu, il Direttore Mariano Meloni del ConservatorioCanepa accompagnato dai docenti Mauro Masala e Giancarlo Grandi, l’Accademiadi Belle Arti, il presidente del Consiglio degli Studenti Antonio Bilotta e Giovanni MariaCarta rappresentante degli studenti presso il Cda di Ateneo.