S.A. 15:31 Blindato si ribalta sulla 131: grave un detenuto Il detenuto viaggiava a bordo di una camionetta di servizio che si è ribaltata per cause ancora da accertare nei pressi di Bonorva. Il ferito è stato trasferito a Sassari con l´elisoccorso



SASSARI - Un detenuto è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 131, all'altezza del bivio per Bonorva, nel Sassarese. Viaggiava a bordo di una camionetta di servizio che si è ribaltata per cause ancora da accertare. E' rimasto ferito in maniera lieve anche un agente della penitenziaria. Sul posto sono accorsi il 118, vigili del fuoco, polizia stradale e l'elisoccorso che ha trasferito il detenuto all'ospedale di Sassari.



C’è ansia e preoccupazione tra i poliziotti penitenziari di Cagliari e di tutta l'Isola. Donato Capece, segretario generale del SAPPE: «Spero e speriamo tutti che le condizioni del ferito e dei contusi migliorino nelle prossime ore. Questo incidente evidenzia una volta di più le quotidiane difficoltà operative con cui si confrontano quotidianamente le unità di Polizia Penitenziaria in servizio nei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti dei penitenziari: agenti che sono sotto organico, non retribuiti degnamente, con poca formazione e aggiornamento professionale, impiegati in servizi quotidiani ben oltre le 9 ore di servizio, con mezzi di trasporto dei detenuti spessissimo inidonei a circolare per le strade del Paese, ma che assolvono al meglio ai difficili compiti di trasporto dei detenuti ed alla loro sorveglianza».