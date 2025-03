S.A. 20:56 Fc Alghero cerca la vittoria a Ploaghe Domenica 9 marzo i giallorossi saranno di scena fuori casa contro il Ploaghe nel campo comunale di Laerru per la ottava giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria girone D



ALGHERO - Trasferta impegnativa per la Fc Alghero che questa domenica, 9 marzo, sarà di scena fuori casa contro il Ploaghe nel campo comunale di Laerru, con inizio alle ore 15, per la ottava giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria girone D. La Fc Alghero si presenterà priva di diversi giocatori infortunati, tra i quali Moretti, Sasso, Serra, Cingotti e Cherchi oltre allo squalificato Gnani. In dubbio la presenza di Delias e Zappino alle prese con fastidi muscolari.



I giallorossi puntano a riscattare le ultime sfortunate prestazioni come sottolineato dal tecnico Andrea Peana: «è stata una settimana positiva perché ci siamo allenati benissimo. Siamo ripartiti dal secondo tempo di domenica scorsa dove ho visto una squadra diversa in campo. Insieme a Michele Cherchi, abbiamo cercato di dare delle idee. Andiamo ad affrontare un Ploaghe che è in lotta per la zona play off. Non sarà facile, ma vogliamo ripartire alla grande anche perché è già da troppo tempo che non facciamo punti che servono per la classifica, il morale e poi perché ce lo meritiamo». Sul fronte giocatori il capitano Carlo Pintus è carico e racconta che la squadra è pronta per concludere al meglio questa stagione: «Abbiamo iniziato un nuovo corso con Andrea Peana e Michele Cherchi e, negli ultimi giorni, stiamo lavorando bene e col sorriso. Sono convinto che saremo in grado di fare risultato in ogni campo».