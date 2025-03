S.A. 17:24 Potature: da lunedì alla Pietraia Da lunedì cominceranno le operazioni in via Napoli, nel quartiere della Pietraia, con inizio dall´intersezione con via Don Minzoni



ALGHERO - Continuano ad Alghero i lavori di potatura delle alberate cittadine, previsti nel maxi progetto per la cui esecuzione l'Amministrazione del sindaco Raimondo Cacciotto ha messo a disposizione risorse pari a 500 mila euro. Le tre imprese affidatarie dei lavori per altrettanti cantieri, insieme alle squadre della Società In House, sono impegnate con un programma di interventi che riguardano i parchi cittadini e e le vie del centro abitato. Da lunedì cominceranno le operazioni in via Napoli, nel quartiere della Pietraia, con inizio dall'intersezione con via Don Minzoni. Il settore Manutenzioni del comune sta disponendo l'installazione di apposita cartellonistica recante il divieto di sosta.