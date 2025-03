Cor 10:47 «L´Assessore Piu si attribuisce meriti che non ha» Botta e risposta sui lavori del primo lotto della 4 corsie che il territorio attende da decenni. Fratelli d’Italia Alghero: La Sassari-Alghero riparte grazie al Governo Meloni e al centrodestra



ALGHERO - «L'Assessore Piu si attribuisce meriti che non ha – dichiara Alessandro Cocco, capogruppo in Consiglio comunale – ma la realtà è chiara: i lavori della Sassari-Alghero sono ripartiti grazie all'impegno del Governo Meloni e di chi, sul territorio e nelle istituzioni, ha lavorato per anni. Se davvero l’Assessore Piu avesse la capacità di sbloccare opere con un semplice annuncio, gli chiediamo di fare lo stesso con tutte le infrastrutture strategiche della Sardegna».



«Negli scorsi anni, come rappresentanti del centrodestra, abbiamo fatto il necessario per portare avanti l’infrastruttura. Grazie al governo Meloni sono state garantite le risorse necessarie e l’iter è stato seguito passo dopo passo, come dimostra l’incontro decisivo del giugno 2023 in Prefettura fra i Presidenti delle Commissioni Lavori Pubblici e Trasporti della Camera, il Senatore Antonella Zedda e l’Onorevole Barbara Polo, insieme all’Anas e al sindaco Mario Conoci». Aggiunge Marco Di Gangi: «La verità è che le opere pubbliche si realizzano con un lavoro corale e serietà, non con giochi di prestigio o narrazioni di comodo».



«Le infrastrutture sono la chiave dello sviluppo della Sardegna – conclude Pino Cardi, coordinatore di Fratelli d'Italia Alghero –. Invitiamo l’Assessore e la Giunta Todde a lavorare concretamente per il futuro, invece di intestarsi successi altrui. Noi continueremo a vigilare affinché questa e altre opere vadano avanti senza ritardi».