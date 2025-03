S.A. 8:49 Tennis: l´algherese Carboni trionfa in Tunisia Per il 19enne algherese è arrivata la prima vittoria in un torneo ITF, in Tunisia a Monastir. Il giovane sardo ha battuto in finale il russo Nikolay Vylegzhanin numero 694 al mondo



ALGHERO - Dopo tre finali perse, è arrivata finalmente la prima vittoria in un torneo ITF per Lorenzo Carboni che ha conquistato il successo in Tunisia a Monastir. Il giovane algherese ha battuto in finale il russo Nikolay Vylegzhanin numero 694 al mondo. Il diciannovenne sardo ha vinto il primo set 6-2, cedendo 1-6 al secondo, ma nel terzo decisivo ha superato l'avversario con un secco 6-3. All'esordio del torneo, Carboni ha eliminato in tre set il tedesco Tom Gentz, primo favorito del torneo, poi ha superato l'olandese Manvydas Balciunas, anche lui qualificato, il ceco Tadeas Paroulek ed in semifinale il belga Buvaysar Gadamauri, settima testa di serie, sempre in due set. Il 19enne sardo si trovava prima del torneo in 760ª posizione del ranking ma ora andrà a scalare diverse posizioni in classifica.