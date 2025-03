Cor 15:55 Tennistavolo Sassari: A1 maschile ai playoff scudetto La matricola della A1 maschile disputerà i playoff scudetto. Con la vittoria per 4-0 sulla Bagnolese nel match giocato alla Scuola media di viale Cossiga, il tennistavolo si è garantito matematicamente l´accesso agli spareggi per il titolo italiano



SASSARI - La matricola della A1 maschile disputerà i playoff scudetto. Con la vittoria per 4-0 sulla Bagnolese nel match giocato alla Scuola media di viale Cossiga, il tennistavolo si è garantito matematicamente l'accesso agli spareggi per il titolo italiano. La squadra allenata da Mario Santona è sicura del terzo posto, ma potrebbe anche migliorarlo visto che è appaiata alla Marcozzi.



Nonostante il risultato di 4-0, la sfida contro la Bagnolese è stata durissima, basti dire che tutti i match si sono conclusi al quinto set. Ha iniziato Alessandro Baciocchi rimontando due volte lo svantaggio e poi superando 11-5 Francisco Sanchi. Identico punteggio nel quinto e decisivo set che ha visto il successo di Sadi Ismailov su Plaza Rafael De Las Heras.



Intenso ed equilibratissimo lo scontro fra Andrea Puppo e Jordy Piccolin con l'atleta del Tennistavolo Sassari che si è imposto 12-10 nel quinto set. Infine Ismailov ha rimontato dal 1-2 con Sanchi aggiudicandosi il quarto set 13-11 e il quinto 11-8.