Cor 8:19 Rifiuti, il maxi appalto di Alghero vale 118 milioni Termine ultimo per la presentazione dell’offerta il 29 aprile 2025. La durata dell’appalto (esclusa eventuale proroga) sarà di 8 anni dalla data di sottoscrizione del contratto. Tutti i dettagli sul nuovo servizio di igiene urbana saranno resi noti in occasione di un incontro previsto per la mattinata di mercoledì a Porta Terra



ALGHERO - 86 milioni l'importo complessivo per gli 8 anni di servizio; 10,7 milioni l'opzione di proroga di 12 mesi; 19,3 milioni il valore calcolato in caso di variazioni dei costi negli anni; 1,9 milioni i servizi opzionali. Sono i grandi numeri del nuovo bando pubblicato nei giorni scorsi dalla centrale di committenza del Comune di Alghero per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e servizi accessori. Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è il 29 aprile 2025, mentre il giorno successivo, il 30 marzo in via telematica, verranno espletate le operazioni di gara a partire dalle ore 10.



Inutile sottolineare l'importanza che il servizio riveste per la Riviera del Corallo. Nonostante la spiccata valenza turistica del territorio, infatti, la città di Alghero si può dire senza rischi di smentite che non abbia mai brillato sul versante del decoro urbano, tutt'altro. Ed a giudicare dalle tempistiche di espletamento dell'assegnazione, anche quella alle porte sarà un'estate difficilissima. Col servizio in proroga da tempo, la speranza è quella di riuscire ad appaltare entro il mese di ottobre.



Numerose le migliori previste con la nuova gestione, almeno sulla carta. Tra le novità inserite nel nuovo capitolato, il servizio il ritiro dei rifiuti col sistema porta a porta che sarà esteso a tutto il territorio del comune (borgate e agro compreso); il ritorno della pulizia "manuale" delle strade e dei marciapiedi che affiancherà le operazioni meccanizzate, oltre al passaggio progressivo alla Tariffa Puntuale con le nuove attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti dotate di sistemi e tecnologie di identificazione e misurazione. Nonostante i buoni livelli di raccolta differenziata raggiunti negli ultimi anni, per i cittadini algheresi si prevedono sostanziali aumenti in bolletta, conseguenza dell'aumento dei costi generali del servizio.