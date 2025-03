Cor 10:05 Tempio e Calangianus, screening colon-retto Screening del colon-retto a Tempio Pausania e Calangianus: informazioni sulle lettere d’invito. In caso di mancato recapito gli utenti fra i 50 e i 69 anni possono richiedere un nuovo invio alla Asl Gallura



TEMPIO – Proseguono le attività di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto da parte del Dipartimento di Prevenzione Area Medica della Asl Gallura. Agli utenti residenti a Tempio Pausania e Calangianus, di età compresa fra i 50 e i 69 anni, è stata inviata una lettera per recarsi in farmacia a ritirare il kit diagnostico. In caso di mancato recapito gli utenti appartenenti alle fasce d’eta individuate dallo screening possono inoltrare una segnalazione alla e-mail sisp.tempio@aslgallura.it, indicando dati anagrafici e numero di telefono. Il servizio provvederà ad inoltrare la lettera direttamente via posta elettronica.



Il Servizio Coordinamento Screening del Dipartimento di Prevenzione Area Medica ricorda che il test è gratuito e semplice e che è importante sottoporsi allo screening perché il tumore del colon-retto rappresenta la seconda causa di morte per tumore in Italia e colpisce sia gli uomini che le donne. L’eventuale positività del test per la ricerca del sangue occulto delle feci è il campanello d’allarme che permette di procedere con ulteriori accertamenti. In caso di test positivo i pazienti avranno una corsia preferenziale per gli accertamenti diagnostici successivi (colonscopia), totalmente gratuiti, senza liste di attesa, prenotazione e impegnative del medico, che saranno eseguiti presso il centro specializzato nel presidio ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania.