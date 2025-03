Cor 11:59 Giovanni Impastato a Usini e Ittiri Mercoledì 12 e giovedì 13 marzo il Festival dall´altra parte del mare arriva a Usini e Ittiri con due momenti dedicati alla lotta alla mafia allestiti in collaborazione con l´Amministrazione Comunale, Il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas e la COMES



ITTIRI - Protagonista sarà Giovanni Impastato che, in dialogo con Raffaele Sari incontrerà i lettori per presentare il suo libro "Resistere a Mafiopoli" (Navarra ed), un libro che ha fatto la storia del movimento antimafia. Il dettaglio degli appuntamenti: mercoledì 12 marzo a Usini alle ore 18,30 nell'auditorium Comunale di Via Paganini; Giovedì 13 marzo a Ittiri, sempre alle 18,30 nella biblioteca Comunale di Via Marconi (In collaborazione con il festival Genera).



Giovanni Impastato, fratello di Peppino ucciso a Cinisi il 9 maggio 78, racconta la storia della sua famiglia e di come è riuscito a resistere contro lo strapotere della mafia, portando avanti con la madre Felicia un'eredità dal valore inestimabile. In “Resistere a Mafiopoli” Giovanni Impastato risponde alle domande e alle richieste di approfondimento del giornalista Franco Vassia. Dopo la prima edizione del 2009 (Stampa Alternativa), il libro viene rieditato a distanza di quasi quindici anni con una nota di aggiornamento, in cui vengono evidenziate le ulteriori battaglie vinte negli anni seguenti a quella prima pubblicazione, e sottolineato come il rapporto tra la famiglia Impastato e Cinisi, la Mafiopoli del titolo, sia cambiato grazie all’inarrestabile impegno di Casa Memoria e alla risposta di una società civile mossa da nuove sensibilità. A partire dalla loro infanzia e arrivando ai giorni nostri, Giovanni Impastato tesse un racconto di famiglia che è al contempo un’analisi della storia, politica e civile, del nostro Paese.



Dall’altra parte del mare è un festival letterario internazionale ideato e realizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della libreria Cyrano Libri Vino Svago e il contributo di Fondazione Alghero, Regione Autonoma della Sardegna, Camera di Commercio IAA di Sassari, Comune di Alghero e Comune di Putifigari.