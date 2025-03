Cor 19:04 C maschile, falsa partenza per il Tc Alghero Inizia con una sconfitta il cammino del Tennis Club Alghero nella Serie C maschile, massimo campionato regionale di tennis a squadre



ALGHERO - Il Tc A.Novelli La Maddalena, una delle squadre più attese e strutturate del girone 1, si è imposto per 4-2 sui campi in green set di Maria Pia. 3-1 il risultato in favore degli ospiti alla fine dei quattro singolari, con il Tc Alghero che ha conquistato il punto grazie a Fabiano Fois (che non ha concesso giochi a Lorenzo Forria), mentre hanno perso Luca Caminiti (6-1, 6-3 da Alessandro Concu), Nicolò Carta (6-0, 6-2 da Marco Pinna) e Michele Fois (6-3, 6-2 dal francese Alexandre Ruscica).



In doppio, Caminiti e Michele Fois hanno regolato 6-1, 6-2 Concu e Forria, mentre Fabiano Fois e Giuseppe Moscatelli hanno ceduto 6-0, 6-1 a Pinna e Ruscica. Turno di riposo per la formazione del Tc Alghero-Capricci impegnata nella Serie C femminile e che verrà presentata ufficialmente venerdì 14 marzo, alle 19, negli spazi commerciali dello sponsor, Capricci, in Via Sassari 31.