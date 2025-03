S.A. 8:00 Abusi sessuale sulla ex compagna disabile: arresto a Sassari Secondo quanto emerso al termine delle indagini l´uomo l´avrebbe costretta più volte, minacciandola di morte, ad avere rapporti sessuali con lui



SASSARI - Un uomo di nazionalità straniera è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra mobile di Sassari, su disposizione del gip, con l'accusa di abusi sessuali e atti persecutori nei confronti di una giovane disabile con la quale aveva avuto in passato una breve relazione. Secondo quanto emerso al termine delle indagini l'uomo l'avrebbe costretta più volte, minacciandola di morte, ad avere rapporti sessuali con lui. In uno degli episodi di violenza, avrebbe portato la donna in un terreno alla periferia della città e qua, oltre ad avere abusato di lei, avrebbe anche scattato delle foto di lei nuda, minacciando di renderle pubbliche se lei si fosse rifiutata di avere altri rapporti con lui. L'uomo si trova nel carcere di Bancali.