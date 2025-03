S.A. 9:58 Corso panadas rinviato di una settimana Inizialmente programmato per sabato 15 viene spostato a sabato 22 marzo. Domenica 23 marzo, si terrà il corso per la preparazione del pane “ammodigadu” a lievito madre



ALGHERO - Il corso per la preparazione delle panadas programmato per sabato 15 viene spostato a sabato 22 marzo, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Domenica 23 marzo, si terrà il corso per la preparazione del pane “ammodigadu” a lievito madre dalle ore 8,30 sino a fine lievitazione e cottura in forno a legna. Entrambi i corsi sono tenuti dalle maestre panificatrici di Olmedo Maria Talia Tidore e Mariella Pinna. La sede dei corsi è nella borgata di Maristella, presso i locali dell’ex scuola materna.