Serie C, il Tc Alghero-Capricci si presenta

ALGHERO - Dopo un turno di riposo, inizierà domenica l'avventura del Tc Alghero-Capricci nella Serie C di tennis femminile a squadre, il massimo campionato regionale. Le ragazze capitanate da Barbara Galletto ospiteranno sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia il Tc Cagliari A, nel match valido per la seconda giornata del girone 1. Venerdì sera, squadra e staff tecnico sono stati presentati ufficialmente negli spazi commerciali dello sponsor, Capricci, in Via Sassari 31.

Con loro presente anche l'assessore comunale Enrico Daga. Sempre per il campionato di Serie C, ma maschile, la seconda giornata prevede una nuova sfida tra il circolo algherese e quello di Monte Urpinu: domenica mattina, è in programma il match Tc Cagliari-Tc Alghero.



Nella foto: la squadra con staff tecnico e sponsor e l'assessore Enrico Daga