Federica Migheli ai Mercoledì del Conservatorio

SASSARI - Sarà la giovane pianista del Canepa Federica Migheli la protagonista del prossimo appuntamento con la rassegna concertistica “I mercoledì del Conservatorio”, il 19 marzo alle ore 19 nella sala Sassu dell’istituto di piazzale Cappuccini a Sassari. Il terzo appuntamento con il più ricco cartellone del territorio, che conta 38 eventi fino al prossimo novembre, vede dunque tornare sul palcoscenico un’allieva del Conservatorio, attualmente all’ultimo anno di biennio nella classe della docente Anna Revel. Il programma della serata prevede l’esecuzione della Partita n. 1 in si bemolle maggiore BWV825 di Johann Sebastian Bach, Estampes L.108 di Claude Debussy e Carnevale di Vienna op. 26 di Robert Schumann. Anche il concerto di mercoledì, come tutti gli appuntamenti del Conservatorio di Sassari, è a ingresso gratuito.



Federica Migheli ha iniziato lo studio del pianoforte alla Scuola media a indirizzo musicale di Porto Torres. Nel 2019 è stata ammessa al Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, nella classe di Francesco Mirabella. Ha partecipato a masterclass con Marian Mika, Carlos Andrés Manchado Lopez, Gonzalo Vallejo Ortega, Gabriele Carcano, Jean François Antonioli e Roberto Plano. Nel 2021 è diventata socia del Centro Internazionale Studi Musicali e ha ricevuto una borsa di studio, grazie alla quale si è esibita in concerto a Osini Vecchio per la rassegna “Note d’Ogliastra” e a La Maddalena.



Nel 2023 ha vinto il concorso “Il solista con l’orchestra”, esibendosi nella basilica di San Gavino a Porto Torres accompagnata dall’orchestra Ars Musicandi Ensemble sotto la guida di Elisabetta Maschio. Lo stesso anno ha conseguito il diploma accademico di primo livello in Pianoforte seguita da Simone Ivaldi. Nel 2024 ha partecipato alla rassegna “Notturni Contemporanei” alla Scuola civica di musica “A. Chironi” di Nuoro, al Conservatorio di Sassari e al Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.