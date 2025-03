S.A. 10:00 Moratoria urgente per campo Boe: Pais: sospendiamo tutte le attività Michele Pais, consigliere comunale della Lega, annuncia di aver presentato due ordini del giorno, al consiglio comunale di Alghero e all´assemblea del Parco, per chiedere una moratoria urgente



«Sul campo boe nella rada di Alghero è necessario un adeguato approfondimento e la realizzazione di uno studio, ambientale ed economico, per valutarne impatto ed effetti». Così Michele Pais, consigliere comunale della Lega che sul punto aveva lanciato l'allarme dell’autorizzazione imminente, annuncia di aver presentato due ordini del giorno, al consiglio comunale di Alghero e all'assemblea del Parco, per chiedere una moratoria urgente.



«Prima di procedere con l'installazione di boe, che potrebbero avere delle ricadute drammatiche sullo strategico settore della nautica e, al contempo, limitare drasticamente la possibilità di attracco della rada a nord di Alghero, da sempre vissuti dagli algheresi, è necessario fermarsi, approfondire il tema e solo successivamente decidere. Spendere i soldi solo perché si hanno dei finanziamenti, oltre che essere uno spreco di denaro pubblico, non può certamente costituire un ricatto nei confronti di chi è chiamato a prendere una decisione in maniera responsabile e consapevole» dichiara Pais.



«Su questo punto è fondamentale attivare un tavolo di studio e confronto, riprendere il dialogo con la categoria della nautica, gli esperti in materia ambientale ed economica, l'Università di Sassari, ma anche valutare le esperienze di altre aree e parchi marini» continua l'esponente del centro-destra algherese. «Oggi, però, Sindaco e Presidente del Parco devono procedere alla immediata sospensione di ogni tipo di attività» diffida Pais. «Il parco deve essere strumento di protezione e valorizzazione ambientale, volano di crescita economica e sociale, sempre però in armonia con l'uomo che lo abita e non, come accade per la piccola pesca, limite e ostacolo ad ogni attività e vivibilità» conclude Pais.



Nella foto: Michele Pais