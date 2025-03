S.A. 17:00 «Villa Maria Pia, la Sinistra occupa spazi pubblici» I consiglieri comunali dell´Opposizione Alessandro Cocco e Michele Pais attacca l´amministrazione comunale sulla scelta di destinare Villa Maria Pia (ritornata alla gestione pubblica ndr) per l´incontro promosso dall´associazione culturale Maestrale sulla Città Metropolitana







Posizione peraltro condivisa dal collega di opposizione, il consigliere della Lega Michele Pais: «E' alquanto singolare come il primo evento di riapertura alla città della Villa Maria Pia, non sia il consiglio comunale, che avrebbe suggellato l'istituzionalità della sede, ma un evento politico di una associazione privata, “maestrale” riferibile a Mario Bruno. Che peraltro è lecito chiedersi che iter di richiesta abbia adottato, posto che nessuno, neanche i consiglieri comunali, sapevano della data di disponibilità di tale sede. Ne risulta un avviso dato al pubblico e aperto a tutte le associazioni e cittadini di disponibilità. Un atto di prevalenza che suona come una sottolineatura di chi sia il vero capo dell'amministrazione. Ma anche uno sfregio al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Oltre che a tutta la città e allo stesso Consiglio comunale». «Probabilmente l'autorizzazione non arriva né dal Sindaco né dal Presidente del Consiglio, saltati a piè pari, a sottolinearne la loro perifericità nelle scelte. Auspico però un sussulto di orgoglio da parte del primo cittadino e del presidente del Consiglio Comunale che chiariscano l'ordine delle cose e diano dignità alle Istituzioni che non possono essere umiliate in questo modo» prosegue l'esponente della Lega. Intanto Pais preannuncia interrogazione sul tema per fare luce sul procedimento autorizzativo dell'utilizzo della sede. ALGHERO - «L’amministrazione Cacciotto continua a trattare gli spazi pubblici come proprietà privata del PD. L’ultimo caso con Villa Maria Pia, appena ristrutturata con soldi pubblici, viene inaugurata con un evento organizzato dall’associazione “Maestrale” dell’ex sindaco Mario Bruno, il vero regista occulto di questa maggioranza. Un evento che, dietro la consueta facciata di “dibattito pubblico”, si rivela in realtà l’ennesima passerella politica per la sinistra, con la partecipazione di esponenti del PD regionale e locale». Così il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alessandro Cocco attacca l'amministrazione comunale sulla scelta di destinare Villa Maria Pia (ritornata alla gestione pubblica ndr) per l'incontro promosso dall'associazione culturale Maestrale sulla Città Metropolitana: ospiti alcuni assessori della giunta Todde e i sindaci di Alghero, Sassari, Porto Torres [ LEGGI ].«Ma il sindaco Cacciotto cosa ne pensa? Sta davvero tollerando che gli spazi comunali vengano utilizzati come sedi secondarie del Partito Democratico? O, più probabilmente, teme Mario Bruno e le sue manovre, come quelle già viste in passato che hanno portato alla rimozione di Stefano Lubrano? Questo è un precedente gravissimo. Gli spazi pubblici devono essere al servizio di tutta la comunità, non strumenti di propaganda per una sola parte politica. Con Fratelli d’Italia chiediamo immediata chiarezza: se l’amministrazione ritiene legittimo concedere questi spazi a soggetti di evidente matrice politica, allora per par condicio anche altre associazioni di natura politica devono avere lo stesso diritto di accesso a locali e strutture pubbliche» chiede Cocco.Posizione peraltro condivisa dal collega di opposizione, il consigliere della Lega Michele Pais: «E' alquanto singolare come il primo evento di riapertura alla città della Villa Maria Pia, non sia il consiglio comunale, che avrebbe suggellato l'istituzionalità della sede, ma un evento politico di una associazione privata, “maestrale” riferibile a Mario Bruno. Che peraltro è lecito chiedersi che iter di richiesta abbia adottato, posto che nessuno, neanche i consiglieri comunali, sapevano della data di disponibilità di tale sede. Ne risulta un avviso dato al pubblico e aperto a tutte le associazioni e cittadini di disponibilità. Un atto di prevalenza che suona come una sottolineatura di chi sia il vero capo dell'amministrazione. Ma anche uno sfregio al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Oltre che a tutta la città e allo stesso Consiglio comunale». «Probabilmente l'autorizzazione non arriva né dal Sindaco né dal Presidente del Consiglio, saltati a piè pari, a sottolinearne la loro perifericità nelle scelte. Auspico però un sussulto di orgoglio da parte del primo cittadino e del presidente del Consiglio Comunale che chiariscano l'ordine delle cose e diano dignità alle Istituzioni che non possono essere umiliate in questo modo» prosegue l'esponente della Lega. Intanto Pais preannuncia interrogazione sul tema per fare luce sul procedimento autorizzativo dell'utilizzo della sede.