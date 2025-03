S.A. 17:12 Esordienti Alghero campioni regionali Un cammino impeccabile che ha portato i giovani talenti algheresi a scontrarsi con alcune delle squadre più prestigiose del territorio, come il Cagliari Calcio, Pirri e San Paolo Sassari. Ora la squadra si prepara alla fase nazionale



ALGHERO - Gli Esordienti di Alghero trionfano nella fase regionale del Campionato U13 Elite

Alghero. Un weekend calcistico giovanile che ha regalato emozioni e soddisfazioni all’Alghero Calcio, grazie alla straordinaria performance degli esordienti della squadra locale. I giovani calciatori, allenati da mister Massimo Peana, hanno conquistato la fase regionale del Campionato U13 Elite, svoltasi ieri presso il Centro Federale di Sa Rodia, in provincia di Oristano. Il torneo, che rappresenta il massimo campionato di categoria, ha visto i ragazzi del 2012 trionfare nel quadrangolare finale regionale, dopo aver superato brillantemente la fase provinciale. Un cammino impeccabile che ha portato i giovani talenti algheresi a scontrarsi con alcune delle squadre più prestigiose del territorio, come il Cagliari Calcio, Pirri e San Paolo Sassari.



In un clima di grande agonismo, Alghero ha dominato il campo, portando a casa tre vittorie su tre incontri: Alghero - Pirri 4-1, Alghero - San Paolo 4-0, Alghero - Cagliari 3-1. Questi risultati non solo celebrano la qualità del gioco espresso dalla squadra, ma segnano anche un importante traguardo per la società algherese, che si qualifica così per la fase nazionale del Campionato U13 Elite. Un passo che riaccende i sogni di replicare l’impresa della stagione 2022-2023, quando la squadra aveva conquistato il titolo di Campione d'Italia, un successo storico che ha segnato un'ulteriore crescita per il movimento calcistico giovanile locale.



Il trionfo della squadra esordienti è motivo di orgoglio non solo per i tecnici e i dirigenti, ma per tutta la comunità sportiva di Alghero. Il risultato ottenuto è visto come la conferma della bontà del progetto sportivo della società, un progetto che si basa sulla valorizzazione dei giovani talenti e sul loro sviluppo in un ambiente sano e competitivo. Ora, dopo un meritato riposo, l'obiettivo è già rivolto alla fase nazionale, dove la squadra avrà l'opportunità di confrontarsi con i migliori talenti d'Italia. L’entusiasmo è alto e le aspettative sono altrettanto forti: la società è pronta a dare il massimo per continuare a scrivere la storia del calcio giovanile algherese.