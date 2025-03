Red 19:01 Villa Maria Pia, dietrofront in Aula

Nella foto: il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi e il sindaco Raimondo Cacciotto ALGHERO - «A seguito di una mia precisa segnalazione in apertura della seduta odierna di Consiglio comunale circa l'inopportunità che Villa Maria Pia venga inaugurata da un evento di una associazione privata programmata per il 24 marzo, il Presidente del Consiglio comunale, Mimmo Pirisi, con grande serietà e senso di rispetto dell'Assemblea, ha revocato qualsiasi autorizzazione all’ingresso di chicchessia prima dell’effettuazione di una seduta formale di Consiglio comunale». Così Michele Pais, consigliere comunale della Lega che era intervenuto circa «l’anomalia che vedeva l’associazione privata “Maestrale”, riferibile all’ex Sindaco e Onorevole Mario Bruno, inaugurare con un proprio evento programmato per il prossimo 24 marzo la sede provvisoria del Consiglio comunale a Villa Maria Pia». Una polemica aperta dal collega di opposizione Alessandro Cocco [ LEGGI ] e a cui aveva replicato il presidente dell'associazione Roberto Tedde difendendo gli obiettivi del dibattito [ LEGGI ].«Una situazione di grande imbarazzo che qualche manina politica ha messo il Presidente del Consiglio comunale, Sindaco e parte della maggioranza, intervenuta col consigliere Martinelli e lo stesso Sindaco, che hanno stigmatizzato la condotta anomala, richiamando associazione e il PD a cambiare location dell’evento» continua Pais. Un cortocircuito all'interno della Maggioranza cittadina evidenziato dall'esponente dell'Opposizione: «È evidente che la volontà di prevalenza di qualche forza politica all’interno della maggioranza, in questo caso, ha superato il livello di sopportazione, costringendo il Presidente Pirisi, evidentemente in imbarazzo, che ringrazio e a cui va riconosciuto apprezzamento, a prendere una posizione di garanzia e di difesa del Consiglio comunale, che non poteva subire quella che sarebbe stata una umiliazione per la sua dignità e importanza» conclude Pais.Nella foto: il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi e il sindaco Raimondo Cacciotto