A Sassari una settimana dedicata ai libri

Una settimana dedicata ai libri e ai suoi autori con la poesia, come sempre, ad incorniciare gli eventi. Ha preso il via martedì 18 marzo, alla Biblioteca Comunale di Sassari con la presentazione del libro della scrittrice Antonella Iaschi “Woody Allen sa attendere” il Cantiere Poetico del progetto PoP. A dialogare con la scrittrice emiliana, storica compagna di viaggio del Festival Ottobre in Poesia, Giorgio Demuru, componente della giuria tecnica del premio PLICS e Maria Antonietta Ruiu direttrice della biblioteca di Sassari, sulla sua ultima scommessa letteraria, nata grazie al crowdfunding lanciato sulla piattaforma bookabook, oggi pubblicato dalla Mondadori. Giovedì 20 marzo alle 17.30 alla Biblioteca Comunale di Sassari il giornalista e scrittore Nello Rubattu presenterà dopo un lungo lavoro il libro dedicato all’attore Carlo Valle scomparso nel 2023, dal titolo “Carletto in Paradiso” per la Ludo edizioni, insieme alla giornalista Francesca Arca. Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto all’associazione nata per promuovere e salvaguardare l’opera artistica dell’attore.



Venerdì 21 marzo sarà il giornalista e scrittore Diego Cugia, celebre per il suo indimenticabile “Jack Folla”, immaginario DJ evaso dal braccio della morte nella trasmissione radiofonica di Radio 2, a presentare alle 19 al teatro Civico di Sassari il suo ultimo libro “Il principe azzurro”, la vera storia di Corradino di Svevia. A dialogare con l’autore il giornalista Mario Mossa, insieme all’ideatore di PLICS, Leonardo Onida e le letture di Fiammetta Moretti, accompagnati dalle musiche del pianista, tastierista e arrangiatore Simone Sassu. L’incontro sarà anticipato, la mattina alle 10.30, dalla cerimonia di premiazione del bando PLICS 2024, l’unico concorso letterario in Italia ad avere una giuria tecnica e una giuria scuole con oltre 4 mila studenti coinvolti. Ancora aperta la gara per i premi della giuria scuole composta quest’anno dal Liceo Azuni, dal Convitto Nazionale Canopoleno, dall’Istituto Devilla e dall’IPIA di Sassari, insieme agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Sestu.



I ragazzi assegneranno uno o più premi valutando autonomamente le opere dei finalisti delle tre sezioni, selezionati dalla giuria principale del premio che sabato 22 marzo alle 18.00 decreterà i vincitori durante la cerimonia di premiazione che ritorna al Teatro Civico di Sassari. Sono 336 gli autori che hanno partecipato al bando 2024 (scaduto lo scorso 31 maggio) con 75 volumi di poesia, 200 i versi inediti, 120 i romanzi, per citare solo le opere in concorso nelle tre principali sezioni. Il regista e autore radiotelevisivo, Diego Cugia replicherà la sua presentazione a Quartu domenica 23 alle 17.30 all’ex Convento Capuccini insieme a Leonardo Onida con letture a cura di Dario Cosseddu e Simona Carboni. Anche quest’anno il progetto POP è stato selezionato come festival ospite del Salone Internazionale del Libro: il direttore artistico Leonardo Onida sarà a Torino dal 15 al 19 maggio per partecipare, come relatore, a due workshop dedicati allo stato di salute dei festival letterari in Italia.