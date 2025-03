S.A. 8:56 «Bene abolizione addizionale, soprattutto per Alghero» Così l´onorevole regionale Valdo Di Nolfo che esprime piena soddisfazione per la soluzione prevista evidenziando i benefici che l’abolizione dell’addizionale comunale nei mesi invernali potrebbe portare alla Sardegna in termini di aumento delle rotte, miglioramento della mobilità e benessere economico, in particolare per Alghero e tutto il nord-ovest della Sardegna



ALGHERO - «La decisione della Regione Sardegna di puntare sull'abolizione dell'addizionale comunale nei mesi invernali rappresenta un passo strategico per incentivare le compagnie aeree a investire sulla Sardegna, soprattutto fuori stagione turistica. La proposta della giunta regionale di centrosinstra punta a migliorare la connettività dell'Isola, favorendo una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici, contrastando l’overtourism nei mesi estivi con un investimento sostenibile e un potenziale ritorno positivo sulla mobilità e sull’economia locale».



Così l'onorevole regionale Valdo Di Nolfo che su questo tema ha preso posizione da tempo e ora esprime piena soddisfazione per la soluzione prevista evidenziando i benefici che l’abolizione dell’addizionale comunale nei mesi invernali potrebbe portare alla Sardegna in termini di aumento delle rotte, miglioramento della mobilità e benessere economico, in particolare per Alghero e tutto il nord-ovest della Sardegna. Il periodo a cui si fa riferimento è da novembre a marzo compresi.



«Di comunale, quella tassa ha solo il nome: il 90% finisce nelle mani dell’INPS e quindi relativa a questioni di un Governo che, come è noto, non se ne vuole occupare. Ancora una volta sul tema del trasporto aereo la Regione Sardegna guidata da Alessandra Todde si deve sostituire l'inconsistenza del Governo Meloni». - ricorda l'on. Di Nolfo che continua - «Se l'abolizione di questa tassa per i mesi invernali può tradursi in un aumento dei voli e quindi in un miglioramento della connettività e del benessere per la Sardegna, in una destagionalizzazione del turismo e in un’arma contro l'iperturismo, non solo sono d’accordo, ma, come ho sempre fatto, sono pronto a sostenerla e impegnarmi per ottenerla».