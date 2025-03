S.A. 8:02 Rissa a Porto Cervo nel 2023: indagato Tony Effe I fatti risalgono alla sera del 18 agosto di due anni fa, quando il gruppo del rapper romano si presentò alla porta del locale ma venne respinto dagli addetti alla sicurezza del locale. Ora la chiusura delle indagini



PORTO CERVO - E' indagato Tony Effe, il 33enne rapper romano reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, per una maxi rissa scoppiata nell'estate di due anni fa in una discoteca di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Il pubblico ministero di Tempio Pausania, Alessandro Bosco, ha chiuso le indagini e ora il cantante rischia il rinvio a giudizio per l'accusa di rissa aggravata, insieme ad altre sette persone. I fatti risalgono alla sera del 18 agosto di due anni fa, quando il gruppo di Tony Effe si presentò alla porta del locale ma venne respinto dagli addetti alla sicurezza del locale. Insieme al rapper un suo amico pugile, un ultrà della Lazio e altri due giovani, uno di Roma e uno di Olbia. Dalle parole si passò alle mani e nella collutazione rimasero feriti un buttafuori e alcuni tra gli amici del cantante. Già in passato il rapper era stato coinvolto in risse in locali e concerti.