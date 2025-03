S.A. 18:29 10,2 milioni per infrastrutture verdi e blu La strategia ha l’obiettivo di rafforzare la protezione della natura, la biodiversità, sia in contesti urbani che rurali, realizzando interventi che fungano da spazi di connessione tra aree verdi, fiumi e zone costiere



CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato la programmazione delle risorse per le infrastrutture “verdi” e “blu”, nell’ambito del programma FESR 2021-2027, per un totale di 10,2 milioni di euro. La strategia ha l’obiettivo di rafforzare la protezione della natura, la biodiversità, sia in contesti urbani che rurali, realizzando interventi che fungano da spazi di connessione tra aree verdi, fiumi e zone costiere, garantendo la continuità ecologica tra ambienti e migliorando gli eco sistemi. Il provvedimento, promosso dall’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, di concerto con l’Assessorato al Bilancio, mira a potenziare le infrastrutture ecologiche della regione, tutelare la biodiversità e ridurre l’inquinamento. «Con questa misura – spiega l’assessora – la Sardegna compie un passo concreto verso una transizione verde strutturata. La qualità dell’ambiente e il benessere delle comunità dipendono dalla nostra capacità di investire in soluzioni innovative per la tutela del territorio e la resilienza agli effetti del cambiamento climatico».



Le risorse stanziate saranno così distribuite: 7,2 milioni di euro destinati a un avviso pubblico rivolto a comuni, province, città metropolitane, enti parco regionali e nazionali ed enti gestori di aree marine protette, per interventi di forestazione urbana, creazione e riqualificazione di spazi verdi, rinaturalizzazione delle coste e realizzazione di corridoi ecologici per connettere habitat e migliorare la resilienza territoriale. Altri 3 milioni di euro per il Parco di Tepilora, area di pregio ambientale, ma fuori dalla Rete Natura 2000, destinati al potenziamento delle infrastrutture verdi, alla tutela della biodiversità e alla riduzione del rischio idrogeologico. La riserva, riconosciuta dall’UNESCO, gioca un ruolo cruciale nel mantenere la continuità ecologica con le aree circostanti. «Le infrastrutture ‘verdi’ e ‘blu’ non sono solo strumenti di tutela ambientale, ma anche un investimento strategico per migliorare la qualità della vita e rafforzare la resilienza dei nostri territori. Investire in questi ambiti significa garantire una rete ecologica continua e favorire una crescita sostenibile e integrata tra natura e insediamenti umani», ha aggiunto l’assessora Laconi. L’avviso pubblico sarà aperto da marzo a giugno 2025, offrendo a comuni ed enti interessati l’opportunità di presentare progetti in linea con gli obiettivi di sostenibilità e innovazione. La Regione Sardegna conferma così il proprio impegno per un futuro più verde e resiliente, nell’interesse del territorio e delle generazioni future.