S.A. 10:05 Cagliari: parte la Summer con più frequenze e nuove rotte La stagione estiva 2025 che prenderà il volo domenica 30 marzo si annuncia come la stagione migliore di sempre, con un’offerta complessiva in crescita di circa il 7%. Nuove rotte a Stoccolma e Copenhagen



CAGLIARI - Dopo un 2024 che ha visto l’Aeroporto di Cagliari tagliare lo storico traguardo dei 5.000.000 di passeggeri, la stagione estiva 2025 che prenderà il volo domenica 30 marzo si annuncia come la stagione migliore di sempre, con un’offerta complessiva in crescita di circa il 7% rispetto alla Summer 2024, con oltre 1.400.000 posti offerti sui mercati internazionali. Nella Summer 2025 l’Aeroporto di Cagliari continuerà a crescere e offrirà 109 collegamenti operati da 39 compagnie aeree verso 25 Paesi direttamente collegati. Saranno 75 i collegamenti di linea (31 nazionali e 44 internazionali) e 34 quelli operati con voli charter. Anche quest’anno l’Aeroporto di Cagliari consolida la sua strategia di espansione nel mercato scandinavo, estremamente importante per lo sviluppo turistico della Regione Sardegna. Dopo il successo del collegamento con Göteborg, introdotto nell'estate 2024, la Summer 2025 vedrà l'attivazione di due nuove rotte strategiche verso due importanti capitali europee: Stoccolma, operata da Ryanair con due voli settimanali, e Copenhagen, servita da SAS con altrettanti voli. Questo potenziamento del network mira a soddisfare la crescente domanda di collegamenti diretti con la Scandinavia, un mercato con grande potenzialità di sviluppo per la nostra Isola.



L’estate 2025 dell’Aeroporto di Cagliari offrirà un programma con oltre 26.000 voli, di seguito alcuni dettagli: il network internazionale vedrà la compagnia Ryanair collegare lo scalo cagliaritano con 12 Paesi per un totale di 21 destinazioni, sulle 40 totali operate per la prima volta a Cagliari dal vettore irlandese. Ulteriori novità riguarderanno il potenziamento delle frequenze verso la Gran Bretagna con British Airways EuroFlyer che servirà l’aeroporto di Londra Gatwick fino a 10 frequenze settimanali e il vettore Vueling che potenzierà di oltre il 20% l’operativo su Barcellona. Significativo anche il potenziamento della programmazione di Edelweiss sulla rotta Cagliari-Zurigo, che, a seguito del successo della rotta operata per la prima volta durante la stagione invernale 2024/25, prevederà un collegamento giornaliero nei periodi di alta stagione. Smartwings potenzierà il numero di collegamenti offerti sulla rotta Cagliari-Praga di oltre il 50% rispetto all’estate 2024, arrivando a cinque voli settimanali. In crescita anche Austrian Airlines, che aumenterà i collegamenti con Vienna del 25%.



Sempre sul fronte internazionale, ci saranno notevoli aumenti di voli da parte di Ryanair verso Porto e Palma di Mallorca (raddoppio dei voli), Budapest (incremento di oltre il 60%) e Poznan (incremento del 35%). Easyjet raddoppierà i collegamenti con Lione, mentre Volotea aumenterà dell'80% i voli per Marsiglia. Anche sul mercato tedesco, Eurowings potenzierà i voli per Stoccarda di oltre il 20%.

Per quanto riguarda il mercato domestico, le importanti novità riguarderanno l’apertura delle nuove rotte per Pescara operata da Ryanair e Catania servita da Aeroitalia, oltre ad un significativo aumento dei collegamenti in regime di continuità territoriale che vedrà il vettore Aeroitalia operare 20 voli al giorno da e per Roma Fiumicino e sino a 16 voli da e per Milano Linate, per un totale di oltre mille voli al mese in continuità territoriale. Per quanto riguarda il mercato dei voli charter, tra i 34 collegamenti totali che verranno operati nella Summer ’25, le principali novità riguarderanno il vettore LOT, la compagnia di bandiera polacca, che opererà sull’aeroporto di Varsavia e Sky Alps che amplierà il proprio network operando su Innsbruck. Confermati inoltre i collegamenti di Tunisair verso la Tunisia e di People's Viennaline su Altenrhein in Svizzera. Di seguito le principali destinazioni che saranno servite con voli charter: Milano Malpensa, Parigi Charles De Gaulle, Stoccolma Arlanda, Oslo, Bergamo, Lourdes, Lyon, Timisoara, Verona, Parigi Orly, Spalato, Francoforte, Varsavia, Innsbruck, Atene, Amburgo, Altenrhein, Sharm El Sheikh, Nantes, Munster e Tunisi.