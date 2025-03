S.A. 9:21 Bimbo al volante, 42enne schiacciato al muro: è grave Un uomo di 42 anni ricoverato in rianimazione dopo essere stato schiacciato contro un muro dalla sua auto guidata da un bambino di 10 anni, che lui stesso aveva messo al volante. L´incidente è avvenuto domenica a Ossi durante una festa di compleanno



SASSARI - Un gioco finito male con un uomo di 42 anni ricoverato in rianimazione dopo essere stato schiacciato contro un muro dalla sua auto guidata da un bambino di 10 anni, che lui stesso aveva messo al volante. L'incidente è avvenuto a Ossi durante una festa di compleanno. Secondo una prima ricostruzione al bambino sarebbe sfuggita la frizione e la vettura ha fatto un balzo in avanti e schiacciato l'uomo fra la portiera e il muro. L'impatto gli ha causato un trauma toracico e fratture vertebrali e un arresto cardiaco per alcuni minuti. Gli operatori del 118, al loro arrivo, hanno cercato di rianimarlo e lo hanno trasportato al Pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione, tenuto in coma farmacologico dai medici. I carabinieri della stazione di Ossi hanno trasmesso un'informativa sui fatti alla Procura di Sassari.