S.A. 7:03 Basket: Aurora Murgia convocata nella Nazionale U16 Dopo il raduno di dicembre, per il giovane talento locale, arriva un´importante conferma in vista della preparazione agli Europei di categoria, dove Aurora proverà a fare parte del roster composto da 12 atlete. Intanto, dal 16 al 19 aprile partirà per Salsomaggiore Terme



ALGHERO - Settimana ricca di belle notizie in casa Mercede. Iniziata con la vittoria del campionato U19, proseguita con la vittoria nel derby contro la Pallacanestro Alghero che ha permesso alla squadra U17 di chiudere al primo posto la regular season, e con la vittoria in gara 1 dei Play Off di serie B. Oggi, inaspettata, è arrivata la splendida notizia della convocazione di Aurora Murgia con la Nazionale U16. Dopo il raduno di dicembre, quindi, per il giovane talento locale, arriva un'importante conferma in vista della preparazione agli Europei di categoria, dove Aurora proverà a fare parte del roster composto da 12 atlete. Intanto, dal 16 al 19 aprile partirà per Salsomaggiore Terme, dove si svolgerà il ritiro delle giovani azzurre.



«Siamo molto contenti per la convocazione di Aurora - dichiara Francesco De Rosa - in un momento della stagione denso di impegni sia a livello under che senior. Da qui in avanti ogni partita è anche una vetrina importante per chi, come Aurora, spera di far parte della Nazionale. Ogni giorno dovrà mettere un mattoncino necessario per fare sì che la partecipazione agli Europei diventi realtà! La sua crescita è sotto gli occhi di tutti, in serie B, nonostante la giovane età è la seconda realizzatrice del campionato, a livello giovanile è un punto cardine delle nostre squadre U17 e U19. Come ho già detto in passato, ora tocca solo a lei conquistare il traguardo che dista pochi metri», chiude il Dirigente.





Nella foto (di Alessio Dalerci): Aurora Murgia durante un'azione di gioco