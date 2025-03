S.A. 11:17 Cheremule, primato per l´algherese Pensè Un centinaio gli atleti alla partenza, per Alguerunners Michela Pensè e Roberto Uda che hanno portato a termine la gara rispettivamente prima e quinto di categoria



CHEREMULE - Si è corsa a Cheremule domenica scorsa, organizzata dall’associazione Trail &Road Runners col patrocinio del Comune, la “Cheremule corre”. La gara si è si è svolta su un percorso disegnato nel centro abitato di circa 2km da ripetersi 4 volte. Un centinaio gli atleti alla partenza, per Alguerunners Michela Pensè e Roberto Uda che hanno portato a termine la gara rispettivamente prima e quinto di categoria. Per i portacolori giallorossi, è stata ancora una volta una domenica decisamente soddisfacente per la prestazione ed allo stesso tempo un momento di aggregazione, salute e promozione del benessere attraverso lo sport.