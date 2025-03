Alghero: Flash mob contro il campo boe

25/3/2025 Campo boe tra dubbi ed errori Resta per me non chiaro, e quindi spero venga chiarito, in quale contesto e con quali motivazioni, che spero non siano quelle di fare cassa, siano state individuate le aree al di fuori dell’AMP. È fondamentale che gli organi di governo dell’AMP non oltrepassino i propri confini gestionali