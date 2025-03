S.A. 15:00 Tennistavolo: doppio impegno per la A2 femminile Sono due partite che possono migliorare il terzo posto. Il Tennistavolo Sassari è infatti sotto solo di due lunghezze delle baresi che ha battuto all´andata 4-2 grazie alle doppiette di Lisa Bressan e Claudia Caragea



SASSARI - Doppio impegno domenica per la A2 femminile del Tennistavolo Sassari nel concentramento che si disputa a Norbello. Alle 10 la squadra sassarese affronterà la vice capolista Ennio Cristofaro, alle 13 le padrone di casa del Norbello “Giallo”. Sono due partite che possono migliorare il terzo posto. Il Tennistavolo Sassari è infatti sotto solo di due lunghezze delle baresi che ha battuto all'andata 4-2 grazie alle doppiette di Lisa Bressan e Claudia Caragea. Successo all'andata pure sul Norbello “Giallo”, sempre con doppiette di Bressan e Caragea. Se la formazione sassarese vince entrambe le gare è seconda.



Trasferta pure per la B2 maschile del Tennistavolo Sassari impegnata sabato alle 15 sul campo del Giovanni Castello Roma, già battuto all'andata 5-1 con doppiette di Tonino Pinna e Alberto Gil Cano e una vittoria di Marco dal Fabbro. Con una vittoria la formazione sassarese si garantisce il quarto posto. Stesso avversario anche per la serie C maschile, che nel girone O è impegnato sul campo romano del Giovanni Castello e cerca rivalsa per la sconfitta incassata all'andata: 5-2 con i punti segnati da Nicola Cilloco e Luca Pinna.