Cor 10:05 Dramma siccità: audizioni ad Alghero Venerdì 4 aprile 2025 l´incontro pubblico organizzato per la Sala Alguer Hall al Quarter. Invitati a partecipare tutti i rappresentanti del comparto agricolo della Nurra algherese



ALGHERO - Il Presidente della V Commissione Consiliare di Alghero, Christian Mulas, ha convocato per la giornata di venerdì 4 aprile 2025, alle ore 16.00, presso la Sala Alguer Hall – Lo Quarter, un incontro pubblico per discutere sulla drammatica situazione idrica nel comparto agricolo della Nurra algherese.



Nel corso dell’incontro, i Commissari saranno chiamati ad affrontare il tema della gestione delle risorse idriche nell’area della Nurra, con particolare attenzione alle problematiche e alle soluzioni per il settore agricolo. Saranno presenti in audizione: Il Sindaco Cacciotto e il Presidente del Consiglio Comunale on. Valdo Di Nolfo, insieme agli ssessori all’Ambiente Raniero Selva e allo Sviluppo Economico Ornella Piras.



Con loro il presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra Gavino Zirattu, i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, quelli delle associazioni, i Comitati di Borgata. «Sarà un’opportunità importante di confronto per approfondire le criticità legate all’utilizzo delle risorse idriche e le soluzioni proposte per sostenere il comparto» sottolinea Christian Mulas (nella foto).