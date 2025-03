Cor 10:12 Sfirs: Todde chiede le dimissioni del presidente Indennità incassata pur essendo in pensione, condannato il presidente della Sfirs, Francesco Pinna: la Governatrice pentastellata chiede le sue dimissioni



CAGLIARI - «Si ritiene estremamente opportuna la valutazione di un passo indietro da parte del dottor Tonino Chironi». La richiesta arriva da Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, in una nota congiunta con l'assessore al Bilancio, Giuseppe Meloni. Un invito diretto al presidente della Sfirs, 72 anni e originario di Orani, condannato dalla Corte dei Conti a dover risarcire l'istituto di credito di 266.538 euro, per l'indennità incassata dal 2021 nonostante fosse in pensione.