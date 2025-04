Cor 14:07 Serie C, Tc Alghero Capricci ai playout Il Tc Alghero Capricci perde 4-0 sui campi del Tc Terranova e chiude all´ultimo posto nel girone 1 di Serie C. A Olbia sono arrivate quattro sconfitte in due set per Alessandra Ogno (6-2, 6-4 da Giulia Russu), Floriana Monti (6-3, 6-1 da Ludovica Mazzucchelli), Giulia Mura (6-3, 7-6 da Diletta Rasenti) e per il doppio Ogno/Mura (6-1, 6-4 da Russu/Sanna)



ALGHERO - Il Tc Alghero Capricci perde 4-0 sui campi del Tc Terranova e chiude all'ultimo posto nel girone 1 di Serie C. A Olbia sono arrivate quattro sconfitte in due set per Alessandra Ogno (6-2, 6-4 da Giulia Russu), Floriana Monti (6-3, 6-1 da Ludovica Mazzucchelli), Giulia Mura (6-3, 7-6 da Diletta Rasenti) e per il doppio Ogno/Mura (6-1, 6-4 da Russu/Sanna). Con questo risultato, da domenica le ragazze capitanate da Barbara Galletto parteciperanno ai playout, sfidandosi in sfide-salvezza contro Sporting Ct Quartu e Ct Decimomannu.



Sconfitta casalinga per 4-2 per la squadra maschile del Tc Alghero. Nella quarta giornata del girone 1 di Serie C, i punti algheresi sono arrivati grazie a Nicolò Serra in singolare (6-4, 6-0 su Pietro Sole) e al doppio composto dallo stesso Serra in coppia con Michele Fois (7-6, 6-4 su Mattia Secci e Niccolò Dessì). Sconfitte in singolare per Luca Caminiti (7-5, 6-3 da Secci), Michele Fois (6-0, 6-7, 6-2 da Dessì) e Niccolò Carta (6-3, 6-2 da Tommaso Rinaldi) e per il doppio Caminiti Fabiano Fois (6-3, 6-4 da Sole e Caoci).



Domenica, turno di pausa per il campionato maschile. Classifica femminile: Tc Cagliari A 4; Tc Terranova 2; Tc Alghero Capricci 0. Classifica maschile: Tc Cagliari*, Quattro Mori Tennis Team* e Tc A.Novelli La Maddalena 6; Sporting Ct Quartu* 4; Easy Tennis Quartucciu e Tc Alghero 4; Tc Ghilarza* 3. (* una partita in meno).