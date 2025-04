S.A. 17:45 Itf Forte Village: Carboni e Mura perdono ai quarti Il 19enne algherese, unico tennista sardo nel singolare maschile, è stato sconfitto 6-3, 7-6(8) da Gianmarco Ferrari. Carboni saluta il torneo anche in doppio: in coppia con Matteo Mura ha perso 6-4, 6-0 nei quarti di finale contro Alessio De Bernardis e Manuel Plunger



PULA - Si ferma nei quarti di finale il cammino di Lorenzo Carboni nel tabellone principale maschile del primo dei sei Itf Combined in programma sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Cresce il montepremi degli eventi: 30mila dollari per ogni torneo maschile e per ogni torneo femminile. Il 19enne algherese, unico tennista sardo nel singolare maschile, è stato sconfitto 6-3, 7-6(8) da Gianmarco Ferrari. Carboni saluta il torneo anche in doppio: in coppia con Matteo Mura ha perso 6-4, 6-0 nei quarti di finale contro Alessio De Bernardis e Manuel Plunger.



Nella foto (di Antonio Burruni): Lorenzo Carboni