S.A. 15:05 A lezione di Costituzione ad Alghero Prima lezione di scuola di politica e impegno sociale “Progetto Città Nord Ovest”, promossa dall’Associazione Culturale Maestrale. La relatrice Carla Bassu, docente di Diritto Pubblico Comparato all’Università di Sassari e presidente nazionale della Scuola di Politiche



ALGHERO – La Scuola di politica e impegno sociale “Progetto Città Nord Ovest”, promossa dall’Associazione Culturale Maestrale, entra nel vivo con la sua prima lezione ufficiale dedicata alla Costituzione italiana. L’appuntamento è per lunedì 7 aprile alle ore 18 nell’Auditorium dell’Istituto Roth, in via Diez ad Alghero. “La Costituzione Italiana e i Comuni nella Costituzione” è il tema dell’incontro-dibattito che vedrà come relatrice Carla Bassu, docente di Diritto Pubblico Comparato all’Università di Sassari e presidente nazionale della Scuola di Politiche. La lezione, aperta al pubblico, sarà un’occasione per approfondire i principi fondamentali della Carta costituzionale, con un focus particolare sugli Enti Locali, e per dialogare con la docente attraverso le domande dei partecipanti.



Dopo tre incontri propedeutici molto partecipati – sul collegamento ferroviario Sassari-Alghero con il Politecnico di Torino, sulla continuità territoriale con l’Assessora regionale ai Trasporti e il presidente di Assaeroporti, e sulla Città Metropolitana con i vertici della Regione e i sindaci – la Scuola avvia così il suo percorso didattico strutturato. Quaranta gli iscritti, tra cui venti studenti delle scuole superiori cittadine, già coinvolti nel primo laboratorio delle “Giornate in Comune”, guidate dall’ex Segretario Generale Antonino Puledda, con la partecipazione, per l’occasione, del Vicesindaco Francesco Marinaro. I giovani partecipanti si preparano ora a cimentarsi nella redazione di interrogazioni, mozioni, interpellanze e delibere, oltre che ad affiancare per un giorno gli amministratori locali.



Le tematiche scelte – turismo, impianti sportivi, demanio pubblico, ambiente e gestione dei rifiuti – rispecchiano le priorità espresse soprattutto dai più giovani. Il calendario della Scuola proseguirà con altri appuntamenti di rilievo: il 5 maggio, il docente Domenico D’Orsogna approfondirà i temi della Buona Amministrazione e della Sussidiarietà; il 19 maggio, Gianmario Demuro tratterà lo Statuto di Autonomia della Sardegna; il 29 maggio, Silvia Serreli condurrà un laboratorio dedicato a progetti di sviluppo sostenibile nel territorio. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione di Sardegna e gode del patrocinio del Comune di Alghero. In programma anche stage formativi presso il Consiglio Regionale a Cagliari e al Parlamento Europeo di Bruxelles.