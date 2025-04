Cor 12:24 Franco Oppini sul palco del Civico di Alghero Buoni o cattivi? Punti di vista! secondo Franco Oppini in scena al Civico Teatro di Alghero con Miriam Mesturino e Gino Auriuso per “Teatri di Prima Necessit _ Primavera ‘25”



ALGHERO - Grande appuntamento quello di venerd 11 aprile ì alle ore 21 per la rassegna di prosa “Teatri di Prima Necessit _ Primavera 2025”. Sul palco del Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero Franco Oppini, cabarettista, attore e comico, nonché componente dello storico gruppo “I Gatti di Vicolo Miracoli” in scena con Miriam Mesturino e Gino Auriuso, che firma la regia di “Buoni o Cattivi? Punti di vista!”, divertente commedia di Riccardo Barbera sull’eterna lotta tra il bene e il male, tra buoni e cattivi in un viaggio dalle origini del mondo ad un ipotetico, e neanche tanto lontano, futuro.



Uno “zibaldone” semiserio co-prodotto da Torino Spettacoli e Artenova Teatro, che prende in prestito personaggi dalle Sacre Scritture, da Boccaccio, Shakespeare, Pirandello e Woody Allen, per indagare su una societ à in cui la comunicazione ci ricopre con messaggi contraddittori rendendo arduo distinguere tra realt e finzione. Uno spettacolo che scandaglia il teatro e la letteratura di tutti i tempi con un ritmo à incalzante in cui l’ironia imperante, ma lascia spazio a momenti di pura e intensa teatralità.



Un’altalena è à tra parodia e teatro classico, tra antiche fiabe terrificanti e sketches, in cui la domanda sempre la è stessa: nell’era della relativit ha pi senso dividere il mondo tra buoni e cattivi? A volte il buono risulta à ù insopportabile e il cattivo solo ridicolo, dipende dal punto di vista: ogni nemico ha un nemico malvagio è per cui lui è il nemico malvagio. Biglietto intero 15, ridotto 10. Contatti prenotazioni: whatsapp 3762486698 – 3338578630 € € prenota@teatrodinverno.it.