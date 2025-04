Cor 8:00 «Movimenti opachi in Fondazione, chiarezza» Nuovo grattacapo in amministrazione: protocollato un dettagliato ordine del giorno a firma del capogruppo Cocco per fare chiarezza sui rapporti in Fondazione Alghero per la predisposizione della relazione strategia presentata dal Cda



ALGHERO - Un documento strategico privo di firma, redatto da soggetti esterni all’Amministrazione e alla Fondazione, è stato fatto circolare come base programmatica del nuovo CdA della Fondazione Alghero. Un fatto grave, che solleva interrogativi immediati: chi lo ha scritto? Chi lo ha commissionato? È stato pagato? E con quali atti?” Così Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, che ha depositato un’interrogazione urgente indirizzata all’assessore al turismo Ornella Piras.



Secondo i metadati del file, il documento sarebbe stato redatto su un computer intestato a una società potenziale beneficiaria di eventi promossi dalla Fondazione. «Una commistione di ruoli eventualmente inaccettabile – spiega Cocco – che va chiarita subito: non è tollerabile che chi ambisce a ricevere incarichi sia al tempo stesso autore di linee strategiche dell’ente». Nell'ordine del giorno Cocco evidenzia come possano anche configurarsi - se la cosa fosse accertata - un potenziale illecito penalmente rilevante.



«A questo si aggiunge che nel documento compaiono affermazioni tecnicamente errate, proposte non previste dallo statuto e forzature giuridiche. La situazione richiede chiarezza da parte della giunta e del cda della Fondazione» attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, già assessore al Turismo con la giunta Conoci e delegato ai rapporti con l'ente di casa a Porta Terra. «Chiediamo – conclude Cocco – se l’Assessore Ornella Piras fosse a conoscenza del documento, se sia stato autorizzato o retribuito, e se davvero si intenda proseguire con consulenze esterne prive di qualsiasi selezione pubblica. La Fondazione Alghero non può essere diretta da soggetti ignoti. Serve trasparenza».



Nella foto: una recente presentazione stampa a Porta Terra