Strino - Vignali Duo inaugura il JazzAlguer

Prende ufficialmente il via l'edizione 2025 di JazzAlguer, la rassegna che ogni anno porta nella Riviera del Corallo il meglio del jazz italiano e internazionale. Il primo appuntamento è in programma venerdì 11 aprile alle 22.30 al Poco Loco, lo storico club algherese di via Gramsci, da sempre casa della musica di qualità



ALGHERO - L’apertura dell’ottava edizione spetterà allo Strino- Vignali Duo con la napoletana Eleonora Strino alla chitarra e Claudio Vignali al piano. La Strino, rinfresca il linguaggio chitarristico modern swing, lavorando finemente sulla sua forza espressiva dove la più solida tradizione della chitarra jazz trova una nuova interprete dalla musicalità innata. Gli artisti di cui si circonda sono una garanzia sia per il livello qualitativo raggiunto dalla Strino che per il suo bilanciamento tra modernità e tradizione: da Dado Moroni ad Alberto Marsico, Emanuele Cisi e il bassista Greg Cohen, fino a Claudio Vignali. Diplomato sia in pianoforte classico che jazz, Vignali ha alle spalle numerose collaborazioni tra le quali quelle con Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Javier Girotto, Mauro Negri e Maxx Furian a Dave Weckl, Joe Locke, Gretchen Parlato, Shawnn.



Un concerto che promette di regalare al pubblico un’esperienza sonora coinvolgente e ricercata, nel perfetto spirito di JazzAlguer che, con la direzione artistica di Massimo Russino, si conferma anche quest’anno come una delle manifestazioni culturali più attese, capace di coniugare musica di qualità e promozione del territorio. Negli oltre sei mesi di viaggio, infatti, la rassegna toccherà anche altre suggestive location. Oltre al Poco Loco, Il Quarter, l’Anfiteatro “Ivan Graziani”, il Nuraghe Palmavera ma troverà spazio anche in diverse realtà della cultura enogastronomica del territorio quali, le Tenute Sella&Mosca, il Podere Guardia Grande, l’Agriturismo I Vigneti e la Cantina Santa Maria La Palma.

La campagna abbonamenti è già iniziata con alcune importanti novità che prevedono tre nuovi format: Jazz in Cantina, Jazz Club e Jazz World.



L'ottava edizione di JazzAlguer è promossa dall'associazione culturale Bayou Club Events, con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della RAS - Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio IAA di Sassari nell'ambito del bando Salude & Trigu. Con il patrocinio del Comune di Alghero. La Rassegna è nel circuito nazionale di ItaliaJazz.