Cor 19:01 Alghero al Vinitaly presenta il Wine Week L´appuntamento per gli amanti dei vini, della gastronomia, delle musica e della cultura e sostenere il grande lavoro degli organizzatori nella pianificazione di questa seconda edizione prevista dal 3 al 6 luglio



ALGHERO - Al Vinitaly Il sindaco Raimondo Cacciotto insieme all’assessora Ornella Piras Piras e al presidente del Consiglio Beniamino Pirisi per presentare l’Alguer Wine Week, l’appuntamento per gli amanti dei vini, della gastronomia, delle musica e della cultura e sostenere il grande lavoro degli organizzatori nella pianificazione di questa seconda edizione prevista dal 3 al 6 luglio.



«Alghero – ha detto il Sindaco nel corso della conferenza stampa di presentazione - vanta una notevole presenza di cantine e, nella produzione vitivinicola, esprime un'ampia vivacità e creatività, aspetti che rappresentano una grande opportunità per il nostro territorio, per creare curiosità e avvicinare le persone al mondo del vino. Ogni bottiglia racconta una storia unica di tradizione, innovazione, dedizione e passione per la viticoltura, sempre alla ricerca della qualità».



«Sono sicuro che questa seconda edizione dell’Alguer Wine Week sarà un successo e che l'evento potrà diventare negli anni un riferimento importante per celebrare le eccellenze enologiche della Sardegna e, in abbinata con l'evento gallurese Benvenuto Vermentino, una leva di promozione del nord Sardegna. A nome di tutta l'amministrazione Comunale esprimo massima soddisfazione nell'ospitare ad Alghero un evento così prestigioso».