Ipia, evento per Sebastiano Pasquarelli La scuola, che non è nuova ad iniziative di grande rilevanza, questa volta ha progettato una mattinata il cui scopo è quello di coltivare le emozioni, riflettere tutti insieme e omaggiare lo studente il cui ricordo non svanirà mai



ALGHERO - Nell’auditorium dell’Istituto Ipia, dell’IIS A. Roth-Piazza Sulis di Alghero, ad un anno dalla tragica scomparsa dello studente Sebastiano Pasquarelli, originario di Ittiri, il giorno 10 aprile 2025 andrà in scena l’evento Lunghe giornate, senza di te. La scuola, che non è nuova ad iniziative di grande rilevanza, questa volta ha progettato una mattinata il cui scopo è quello di coltivare le emozioni, riflettere tutti insieme e omaggiare lo studente il cui ricordo non svanirà mai.



I compagni di scuola di Sebastiano hanno lavorato a lungo e con il massimo impegno valorizzando sia le competenze artistiche sia quelle che riguardano il campo dell’elettrotecnica e dell’elettronica. ‘Non mancherà il legame con i motori, grande passione di Sebastiano’ - aggiungono dalla scuola.

C’è molto riserbo sui momenti artistici che - assicurano i docenti - ‘saranno una grande sorpresa, di livello elevato e molto commoventi’. All’incontro sarà presente il Generale Maestro Dante Tangianu, rinomato suonatore di launeddas, che già in passato aveva conosciuto il ragazzo per un progetto scolastico. L’evento vedrà il coinvolgimento della famiglia di Sebastiano, di tutti gli studenti dell’IPIA di Alghero e delle loro famiglie.



Insieme al Dirigente Scolastico, Angelo Parodi, saranno presenti diverse autorità istituzionali di Alghero e di Ittiri: il Sindaco Raimondo Cacciotto, il Dirigente Alessandro Alciator, gli Assessori Maria Grazia Salaris e Raffaella Sanna, la Pedagogista Giovanna Palomba. Per il Comune di Ittiri è prevista la presenza del Sindaco Antonio Sau, della Pedagogista Anna Casiddu e del Parroco Don Luigi Usai.