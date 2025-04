S.A. 7:48 Serie C: poker vincente per il Tc Alghero Esordio vincente del Tc Alghero Capricci nei playout del campionato regionale di Serie C di tennis femminile a squadre contro Decimomannu. Appuntamento a Maria Pia il 27 aprile



ALGHERO - Buon esordio del Tc Alghero Capricci nei playout del campionato regionale di Serie C di tennis femminile a squadre. Le ragazze di capitan Barbara Galletto sbancano per 4-0 i campi del Ct Decimomannu, grazie alle vittorie nei singolari di Floriana Monti (che ha regolato 6-0, 6-2 Anna Lisci), di Alessandra Ogno (che l'ha spuntata 3-6, 6-3, 6-1 contro Giuseppina Melis) e di Giulia Mura (7-6, 6-1 su Maria Sole Loi) e nel doppio di Monti e Mura (7-5, 6-0 su Giulia e Rachele Piras).

Il Tc Alghero Capricci riposerà nella prossima giornata, quando il Ct Decimomannu andrà a far visita allo Sporting Ct Quartu e tornerà sui campi di Maria Pia domenica 27 aprile nell'ultimo turno di campionato contro le quartesi.



Nella foto: le atlete con l'allenatore Gino Asara