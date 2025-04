S.A. 10:35 Padel: Alghero perde a Cagliari I prossimi incontri si terranno il 26 Aprile in casa contro lo Sporting Padel Olbia alle ore 10 e il 27 Aprile fuori casa contro il Sassari Padel Park



ALGHERO - Primo passo falso per la squadra algherese, che cede fuori casa contro l'Orange Padel Club di Cagliari per 2 incontri a 1, un'ottima prestazione aldilà del risultato che vede gli Algheresi perdere al terzo set del doppio decisivo. I prossimi incontri si terranno il 26 Aprile in casa contro lo Sporting Padel Olbia alle ore 10 e il 27 Aprile fuori casa contro il Sassari Padel Park allo stesso orario, le prossime partite saranno fondamentali per cercare di rimanere aggrappati alla prima posizione



I risultati:

Caminiti - Molina vs Berillo - Mocci 6/2 6/0

Napoli - Panu vs Spano - Sanna 1/6 - 6/7

Di Mauro - Razzuoli vs Nepitella - Melis 5/7 - 6/2 - 2/6